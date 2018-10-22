Mercedes переехал лежавшую на дороге женщину - ДТП в районе села Шеставово

Накануне вечером около 18-00 на трассе Харьков-Старый Салтов в районе села Шестаково водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на женщину.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, 40-летняя женщина переходила дорогу, подвернула ногу и упала, а водитель авто не успел затормозить.

Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги была госпитализирована.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости