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Mercedes переехал лежавшую на дороге женщину - ДТП в районе села Шеставово
Накануне вечером около 18-00 на трассе Харьков-Старый Салтов в районе села Шестаково водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на женщину.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, 40-летняя женщина переходила дорогу, подвернула ногу и упала, а водитель авто не успел затормозить.
Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги была госпитализирована.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.
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