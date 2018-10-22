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Mercedes переехал лежавшую на дороге женщину - ДТП в районе села Шеставово

Mercedes переехал лежавшую на дороге женщину - ДТП в районе села Шеставово

Накануне вечером около 18-00 на трассе Харьков-Старый Салтов в районе села Шестаково водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на женщину. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, 40-летняя женщина переходила дорогу, подвернула ногу и упала, а водитель авто не успел затормозить.

Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги была госпитализирована. 

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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