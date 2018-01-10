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10.01.2018 16:48
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Мерин "Варфоломей". Найден и спрятан. Злоключения пони в Харькове

Мерин по кличке "Варфоломей". Судьба этого пони активно обсуждается в социальных сетях. Лошадь, найденная среди ночи в центре Харькова патрульными, кажется, не интересует ее владельца. Во всяком случае, заявление о пропавшем животном никто не подавал.

Привычная картина новогодних и рождественских праздников. Горячий бизнес на площади Свободы - предложение прогулки на лошадях и пони. Среди ночи, когда людей, даже в центре, уже практически не было, патрульная полиция нашла там привязанную лошадку. А вот хозяина пони, которого ждали довольно долго, так и не дождались.

Карина Курбанова, пресс-офицер Управления патрульной полиции Харькова:

Люди сказали, що, в принципі, ніхто нічого не губив, тому інспектори вирішили звернутися до волонтерів, які займаються тваринами, і викликали на місце громадську спілку по захисту тварин у нас, в Харкові.

Полночи и полдня пони простоял у здания "Службы спасения животных". Здесь его случайно увидел человек, который хорошо разбирается в лошадях - Алена Новикова. Она профессиональным взглядом определила некоторые специфические особенности биографии лошадки и болезни, характерные для прокатных лошадей.

Алена Новикова, студентка зооветеринарной академии:

Некоторая болевая реакция на спине. Видно проблемные зубы, бельмо на глазу, достаточно заметные отметины на самой лошадке. Отметины - это другой цвет волос на кожном покрове лошадки. Это пони. Это мерин. То есть это самец без мужских достоинств.

Попытки Алены забрать животное и передать, по ее словам, на профессиональный уход, оказались напрасными. В "Службе спасения животных" ей отказали, и вообще убрали лошадку подальше с глаз, не признаваясь, куда именно.

Татьяна Пасынок, волонтер "Службы спасения животных":

Пони находится сейчас на передержке у волонтера, который занимается лошадьми. Она находится под наблюдением - под присмотром до того момента, пока полиция не найдет хозяев этого животного.

Проверку проводит Шевченковский отдел полиции, но не ищет владельца пони, так как сейчас заявления об исчезновении мерина в полицию не поступало. А вот конюхи, работающие на площади Свободы, рассказали: прозвище пони "Варфоломей". Его ночью выгуливала по площади пьяная женщина, после чего привязала, и исчезла. Частная же конюшня, откуда "Варфоломей", будто бы находится в Речном переулке, а владелец конюшни плохо ухаживает за животными. Впрочем, хозяин указанного дома так и не вышел пообщаться с Новостями АТН, поэтому действительно отсюда ли бедное животное, неизвестно.

Агентство Телевидения Новости

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