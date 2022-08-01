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01.08.2022 08:35
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Мешканців Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони

Мешканців Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони

Жителі населених пунктів Запорізької області повинні виїхати з зони бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

За його словами, ситуація в регіоні постійно змінюється, і є населені пункти, де 80% жителів вже виїхали.

«Є такі, з яких люди виїхали, а зараз деякі вже повертаються. Відбуваються зміни у свідомості людей. Перші обстріли люди боялися, а зараз звикли… Незважаючи на це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій», — зазначив Старух.

Він також додав, що на окупованих територіях через російських загарбників були випадки загибелі мирного населення.

«Кількість загиблих невелика, але кожна смерть — це велика трагедія», — підкреслив Старух.

Джерело: sprotyv.info

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