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Месяцами без горячей воды в кранах. Как харьковчане обходятся без неё с наступлением холодов?

Одна восьмилитровая кастрюля в неделю - столько позволяет себе нагреть воды Людмила, чтобы более-менее нормально искупаться. Говорит, счета за газ приходят космические, поэтому в периоды отключения горячей воды, приходится экономить, и даже мыть посуду только холодной. В доме по улице Кибальчича, 21, где живет женщина, горячей воды, нет уже около месяца.

Любовь

У меня три человека, и такие суммы плачу, шо просто невозможно. Много я не нагрею - кастрюльку в неделю. Безобразие, за месяц уже можно было бы что-то сделать.  А мы сидим, и больные люди сидят, нуждаются в горячей воде,  а её нет, и неизвестно когда будет. Обещали с первого числа, первое уже прошло, а теперь не знаю.

В Новобаварском районе по улице Кибальчича без горячей воды -  три дома, а все из-за неисправного горячеводного насоса на котельной, рассказывает Любовь.

Любовь

Уже, наверное, с месяц, если не больше. Я уже даже и не помню, когда её отключили, сказали котельная -  это самое прорвало, это, погорел этот как его ну у них  насос, и до сих пор не могут сделать.

А вот Ирина живет в одном из домов по улице Военной. По словам женщины горячей воды в их доме нет с мая, в то время как на сайте Харьковских тепловых сетей пишут, что вода в этом доме отключена вынужденно с первого октября и появится уже сегодня вечером. А все из-за дефекта на магистральных сетях Слободского филиала. Женщина жалуется, жители дома страдают без горячей воды особенно с наступлением холодов.

Ирина

Плохо конечно, если маленький ребёнок особенно очень плохо. Ну мы греем воду, ну, это конечно ужасно, для того чтобы покупаться всей семье - это не возможно. Как мы справляемся? Плохо справляемся, стирать нужно тоже, подстирывать что-то.

Впрочем, в то время, как жители Харькова кое-где уже третий месяц страдают без горячей воды, тепловые сети, сообщили, что пока только собирают информацию и обещают рассказать о том когда же она появится везде -  позже. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода

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