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Месть по-ирански: Шиитские муллы тоже хотят жить. Тегеран объявил о завершении мести за Сулеймани

Месть по-ирански: Шиитские муллы тоже хотят жить. Тегеран объявил о завершении мести за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий», - подчеркнул он.

Он добавил, что Тегеран действовал исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону. «Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа», - заявил Тахт-Раванчи.

Между тем практически все комментаторы и эксперты указывают на тот факт, что Иран сделал все возможное, чтобы не убить американцев и нанести удар таким образом, чтобы ущерб для США был минимальный.

В этом также уверенны в Вашингтоне. По словам высокопоставленных чиновников в администрации США, этот шаг позволил Ирану «сохранить лицо» и избежать развязывания полномасштабных военных действий.

Кроме того, как сообщает Fox News, США были предупреждены о готовящемся Ираном ракетном ударе по американским базам в Ираке незадолго до атаки. Тегеран предупредил режим в Багдаде о готовящемся ударе с указанием конкретных баз, зная, что эта информация обязательно будет передана американцам

Иранцы объяснили свои действия тем, что предупредил Багдад, потому что не хотел, чтобы при ударе «пострадали иракские военные».

На этом фоне постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном, сообщает Reuters.

По словам дипломата, Соединенные Штаты готовы участвовать без предварительных условий в серьезных переговорах с Ираном для поддержания мира и безопасности в регионе.

Крафт также заявила, что ликвидация генерала Сулеймани было реализацией права США на самооборону, прописанного в ст. 51 Устава ООН. Вашингтон также готов принимать дополнительные действия для защиты своих граждан и интересов на Ближнем Востоке «при необходимости», добавила она.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: война, иран

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