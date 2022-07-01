Место откуда наносились ракетные удары по Одесской области

Сообщается, что три борта ВКС РФ Ту-22м3 (20840, 20841, 20842) вылетевшие из района Волгоградской области двигались в сторону Крыма. Преодолев приблизительно 1200 км, находясь над западным берегом полуострова , совершили 3 запуска ракетами Х-22/Х-32 в направлении Белгород-Днестровского района.

Одна из ракет попала в базу отдыха, вторая - в жилой, многоэтажный дом - на эту минуту 14 погибших мирных жителей и 30 раненых. Горите в аду, рашистские твари!

Источник: https://t.me/Sharpreview/15267

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