Meta загрожує судовий позов за збір фінансових даних з податкових сайтів

Раніше стало відомо, що деякі служби підготовки податків надсилали Meta фінансову інформацію. Позивачі звинувачують компанію Meta у тому, що вона порушила конфіденційність їхніх даних.

Група анонімних позивачів, які подавали свої податки онлайн у 2020 році за допомогою H&R Block, подали до суду на Meta, звинувативши компанію у порушенні довіри та конфіденційності користувачів. Нещодавнє розслідування Markup показало, що H&R Block разом з іншими популярними сайтами для подання податкових декларацій, такими як TaxAct і TaxSlayer, надсилали конфіденційну фінансову інформацію користувачів Meta через інструмент відстеження Pixel, повідомляє Engadget.

Pixel — це фрагмент коду, який компанії можуть вставляти на власні сайти, щоб відстежувати дії відвідувачів та ідентифікувати користувачів Facebook і Instagram для таргетування реклами. Вочевидь, вищезазначені веб-сайти передавали Meta через цей код особисту інформацію, таку як дані про доходи, статуси подання документів, суми відшкодування та гранти на навчання утриманців. Служби подання податкової декларації вже змінили налаштування Pixel, щоб припинити надсилання інформації.

У свою чергу Meta відповіла, що рекламодавцям заборонено ділитися особистою інформацією та що компанія використовує автоматизовану систему, яка може відфільтрувати конфіденційний вміст, надісланий через Pixel. Позивачі вказали у скарзі, що Meta вимагає від компаній, які використовують Pixel, «мати законні права збирати, використовувати та ділитися» даними користувачів, перш ніж надавати компанії будь-яку інформацію. При цьому вони стверджують, що Meta не докладає жодних зусиль для забезпечення дотримання цього правила. Самі податкові служби не названі відповідачами у справі.

Джерело: speka.media

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