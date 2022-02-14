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Мігранти продовжують спроби потрапити в ЄС з боку Білорусі

Мігранти продовжують спроби потрапити в ЄС з боку Білорусі

Минулої доби мігранти намагалися силою прорватися до Польщі з території Білорусі. Вони закидали польських прикордонників камінням.

Польські правоохоронці біля огорожі на польсько-білоруському кордоні, листопад 2021 року

На територію Польщі з боку Білорусі намагалися потрапити 10 мігрантів . Про чергову спробу, повідомили представники прикордонної служби Польщі у неділю, 13 лютого.

Мігранти продовжують спроби потрапити в ЄС з боку Білорусі

"Вчора, тобто 12 лютого, на територію Польщі намагалися нелегально проникнути з Білорусі 10 іноземців. На ділянці прикордонної застави Мельник 9 іноземців (громадяни Індії та Афганістану) розрізали колючий дріт і атакували камінням патруль",- ідеться у повідомленні.

Днем раніше, зазначає прикордонна служба, незаконно потрапити на територію Польщі намагалися 12 іноземців, зокрема, громадянами Ємену, Туреччини, Сирії та Сенегалу. Усі вони були заарештовані, додають у відомстві.

Неодноразові спроби прорвати кордон

Польські прикордонники з початку року зафіксували понад 1182 спроби нелегального перетину білорусько-польського кордону мігрантами,.

Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, побудувала тимчасові загородження з колючого дроту. Варшава планує побудувати до червня постійне загородження на кордоні з Білоруссю завдовжки майже 200 км та заввишки понад 5 метрів. Будівництво "стіни" розпочнеться наприкінці січня.

6 грудня минулого року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив Польщі висилати зі своєї території мігрантів, які перебувають на польській території і вже звернулись до судових органів, назад до Білорусі.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тисяч іноземців із Близького Сходу та країн Африки.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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