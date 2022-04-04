Ми готові до розгортання будь-яких сценаріїв ще з 24 лютого - Олег Синєгубов

Збройні Сили України тримають позиції. Ми чудово розуміємо маневри ворога та перегрупування. Тому готові до захисту та оборони Харкова. Наразі ворог до міста підступитися не зможе.

Найактивнішою точкою в області лишається Ізюм. Там росіяни намагаються концентрувати велику кількість техніки, щоб просуватися до Луганської і Донецької областей. Збройні Сили України героїчно ведуть бої. Росіяни втрачають багато літаків, броньованої техніки, живої сили.

Поки українська армія тримає оборону, ми продовжуємо забезпечувати жителів міста та області гуманітарною допомогою, де є загрози обстрілів - проводимо евакуацію населення: на сьогодні це Барвінкове та Лозова.

Источник: telegram

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