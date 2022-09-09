Слухайте, а ви розумієте що відбувається? Ми – наступаємо! Ми звільняємо наші міста і села. Ми женемо загарбника.

Я не хочу зараз перелічувати, які населені пункти уже звільнені, а які ні. Хай про це говорить Генштаб. Але вже заявлено, ЗСУ вклинилися у ворожу оборону на 50 км. Я знаю, ЗСУ ідуть вперед. ЗСУ беруть трофеї. ЗСУ беруть полонених. Від ЗСУ палають тендітні місця у всього «народа-баганосца» - до тайги і японських морів.

Скажу чесно, відтоді як наші почали наступ під Херсоном мене трясло від думки, що зараз Москва розверне наступ на іншому напрямку з метою відволікти наші резерви. Наступ на іншому напрямку справді почався. Тільки не російський, а український наступ.

Ви розумієте, що зробило командування ЗСУ? Тижнями говорилося про наступ на Херсон. ЗСУ готували грунт для такого наступу. Ворог бачив це і заганяв на правий берег Дніпра свої банди. Ворог гнав резерви на Крим. І от коли ворог зосередився на Херсонщині, ЗСУ врізали на зовсім іншому напрямку. І окупанти до наступу ЗСУ на Куп’янськ виявилися ну от повністю не готові. Вільних резервів, схоже вони не мають. І до того...

Слухайте, подивіться кого наші козаки беруть у полон? Дитячий садок і доходяги. Вам зрозуміло, що у Росії зараз з людьми? КОГО вони мусять ставити в стрій?

До речі. Під Херсоном теж нічого не завершено. Там теж іде наступ. Ми наступаємо зразу НА ДВОХ стратегічних напрямках. Запам'ятайте це відчуття.

Я не маю ілюзій. Це ще далеко не фінал. Воювати нам доведеться ще довго. Але відчуття того, що наші хлопці пихатим окупантам чавлять рило викликає радість і зловтіху. Я бачу як зраділи солдати навколо мене. В нашу здатність перемогти повірили навіть ті мої товариші, які ще вчора казали «Ну з під Києва окупанти ж самі пішли». Таке теж було. І це завершується.

Я не хочу писати, які населені пункти звільнені і що станеться далі. Хай про таке говорить Генштаб. Але я дуже хочу, аби у наших вояків все вийшло. Аби звільнили Куп’янськ. Аби відрізали постачання ворожому угрупуванню біля Ізюму. Аби...

Аби гнали ворога – та так, щоби ті вилупки дорогу забули до України.

Власне, так воно і буде. Ми наступаємо!

Джерело: https://t.me/dragonspech/5440

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