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Мятежный полковник ГРУ собирает армию для начавшейся в России «войны»

Мятежный полковник ГРУ собирает армию для начавшейся в России «войны»

Полковник Главного разведывательного управления РФ в отставке Владимир Квачков, обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса и отсидевший срок за организацию вооруженного мятежа в России, основатель запрещенного в России «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» поддержал опального схиигумена Сергия (Романова). Отставной военный разведчик провозгласил священника новым патриархом Московским и всея Руси и констатировал начало мирской войны, армию для которой начнут набирать в Среднеуральском женском монастыре, информирует ресурс Guildhall.

Православный монархист Квачков и Сергий встретились в захваченном священником и его сторонниками Среднеуральском женском монастыре, куда Квачков приехал отмечать память семьи Николая II.

Квачков объявил Сергия народным патриархом Московским и всея Руси, сравнив Сергия с патриархом Гермогеном, духовным лидером освободительной борьбы русского народа в период Смутного времени.

Он добавил, что вслед за объявленной Сергием духовной войной в Россию пришла и война мирская. Армию для этой войны начнут набирать в Среднеуральском женском монастыре.

Квачков заявил, что теперь хочет убедить других военных в том, что Россия подошла к краю пропасти.

«Многие офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, солдаты, матросы, генералы и адмиралы понимают: Россия подошла к краю пропасти. Мы подошли к точке: или России быть великой православной державой, или ей не быть вообще», — сказал Квачков и получил благословение «на ратный подвиг» от Сергия.

«Долгие годы слышал от единомышленников, что надо подниматься на освобождение России, однако без благословения идти на изменение государственного строя страны нельзя. Теперь это препятствие снято», — сообщил Квачков после получения благословения схимонаха, которого ранее лишили сана за ересь.

Источник: sprotyv.info

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Темы: россия

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