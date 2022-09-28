Microsoft обмежила доступ до оновлень для росіян

Американська компанія Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян Росії. Користувачі не можуть оновити комп'ютери від Windows 10 до Windows 11.

На офіційному сайті компанії при спробі завантажити програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера. У розділі «Установка та оновлення» розділ з оновленою версією операційної системи також недоступний.

На початку березня Microsoft призупинила продаж товарів, програмного забезпечення та сервісів та надання нових. послуг у Росії, а також виділила понад 35 млн доларів на допомогу Україні.

8 червня Microsoft повідомила, що скорочує операційну діяльність у Росії. "Через зміни економічної кон'юнктури та її впливу на бізнес Microsoft в Росії, корпорація вирішила значно скоротити свою присутність на російському ринку", - заявив представник компанії Bloomberg.

Джерело: internetua.com

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