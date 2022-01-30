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Microsoft отразила самую мощную кибератаку в истории интернета

Microsoft отразила самую мощную кибератаку в истории интернета

Корпорация Microsoft отразила самую мощную на сегодняшний день DDoS-атаку на пользователей облачной платформы Azure.

Как говорится в отчете корпорации, мощность DDoS-атаки составила 3,47 терабит в секунду (Tbps).

DDoS-атака была проведена в ноябре 2021 года, в Microsoft Azure ее назвали мощнейшей в истории интернета.

Microsoft отразила самую мощную кибератаку в истории интернета

Для ее организации были задействованы более 10 тысяч источников из десятков стран. В их числе – США, Китай, Южная Корея и Россия.

Векторами атаки стали насыщение полосы пропускания UDP-пакетами на порт 80 с использованием протокола обнаружения служб (SSDP), упрощенного протокола доступа к каталогам (CLDAP), системы доменных имен (DNS) и протокола сетевого времени (NTP).

Всего в 2021 году компания отразила 611 тысяч 657 уникальных кибератак: 251 тысячу 944 в первом полугодии и на 40% больше – 359 713 – во втором.

Больше всего подобных инцидентов пришлось на 10 мая и 10 августа — 2 043 и 4 296 соответственно.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина.

В Минцифры официально заявили, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия".

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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