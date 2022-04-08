Microsoft зірвала кібератаку російських хакерів на держоргани США, ЄС та України

Корпорація Microsoft заявила, що зірвала спроби хакерів, пов'язаних з військовою розвідкою рф, проникнути в українські, європейські та американські об'єкти.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Укрінформ.

Зазначається, що група хакерів Strontium використовувала 7 інтернет-доменів, щоб шпигувати за державними органами та аналітичними центрами в ЄС та США, а також за українськими установами, включно зі ЗМІ.

Отримавши дозвіл суду, Microsoft взяла під контроль ці інтернет-домени, чим зменшила їх використання хакерами Strontium і отримала можливість завчасно сповіщати потенційних жертв.

У Microsoft вважають, що Strontium намагався встановити довгостроковий доступ до систем, забезпечити тактичну підтримку вторгнення та вивести конфіденційну інформацію. Корпорація повідомила уряд України про виявлену активність та вжиті заходи.

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабної агресії з боку росії були оперативно виявлені та нейтралізовані понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України.

Источник: ukrinform.ua

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