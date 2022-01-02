Миграционный кризис: В Польше назвали число попыток прорыва границы с Беларусью в 2021 году

Иностранные граждане в течение 2021 года попытались нелегально перейти белорусско-польскую границу 39,7 тысячи раз. Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Польши.

В частности, в течение декабря было совершено 1,7 тысячи попыток прорваться в Польшу из Беларуси, а в течение 31 декабря - 44 таких попытки.

Так, на участке границы в районе города Липск засекли группу из 20 иностранцев, намеревавшуюся незаконно перейти на территорию Польши, а на участке границы в районе села Наревка выявлено повреждение ограждения из колючей проволоки.

Напомним, что обострение миграционного кризиса на восточной границе ЕС произошло в начале ноября с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области Беларуси организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Большинство из них оказались иракскими курдами.

Польша в ответ стянула к границе масштабные силы, пытаясь противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию. При этом, судя по многочисленным фото- и видеоматериалам, действия толп мигрантов непосредственно координировались присутствовавшими на месте белорусскими силовиками. Позже они позволили мигрантам захватить сам КПП "Брузги", с которого атаковали польских силовиков камнями и другими предметами, но вскоре, учитывая дальнейшее похолодание, переселили мигрантов в расположенный неподалеку логистический склад.

Хотя прямое противостояние на белорусско-польской границе сошло на нет, масштабы наплыва мигрантов ослабли, а Ирак принялся массово вывозить своих граждан из Беларуси, Польша до сих пор ежедневно фиксирует десятки попыток мигрантов пробраться на ее территорию.

В свете данной ситуации Европейский Союз решил ввести новый пакет санкций против Беларуси. Кроме того, о новых санкциях против Беларуси объявили США, Канада и Великобритания.

Ранее с массовым наплывом мигрантов со стороны Беларуси столкнулась и соседняя Литва, однако единовременных попыток тысяч иностранцев прорвать границу там все же не наблюдалось. По данным литовских властей, большинство мигрантов, нелегально попавших в 2021 году в страну, также составляли граждане Ирака.

В конце сентября Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой. Причем часть проволоки для этой цели предоставила Украина в качестве гуманитарной помощи. По состоянию на конец декабря на важнейших участках границы с Беларусью Литва обустроила более 140 км заграждения из колючей проволоки.

9 ноября в парламент Литвы объявил чрезвычайное положение на границе с Беларусью на месяц, а 7 декабря решил продлить его до 14 января.

Кроме того, с подобной проблемой столкнулась также и соседняя Латвия, причем там ввели режим чрезвычайного положения в районах, прилегающих к белорусской границе, еще в августе. На сегодня он продлен уже до 10 февраля 2022 года.

Источник: delo.ua

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