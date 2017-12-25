Миграционный указ Трампа заблокировали, выборы в ОТГ, Швейцария определится с ЕС. Дайджест 24-25 декабря

Очередное перемирие в зоне АТО было сорвано боевиками в первые же сутки. Своей стойкостью и непоколебимостью ВСУ обеспечивают возможность ежедневого развития Украины — начиная от банковской сферы и заканчивая местными выборами.

Событие номер один. Международная панорама

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер назвал нынешний год самым жёстким за всё время конфликта на востоке страны. Поэтому санкции против РФ обязательно надо сохранять, отметил он в интервью итальянскому изданию La Stampa. «Очень важно, чтобы они [санкции] оставались в силе, пока продолжают существовать причины, по которым их ввели. Ключевым условием является выполнение Минских соглашений… Очень важно, чтобы США и Европа были едины в своей позиции по этому вопросу», — добавил Волкер.

Тем временем администрация президента Трампа решила приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведённых в Украине (этот режим действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций). Решение объяснили тем, что у нас недостаточно защищают права интеллектуальной собственности. Впрочем, ещё не поздно исправиться — на это Украине дали четыре месяца.

А федеральный судья из Сиэтла Джеймс Робарт частично заблокировал указ Трампа о запрете на въезд беженцам из 11 стран. Президентская администрация может лишь проводить проверки безопасности, но запрещать въезд не имеет права, постановил Робарт. Такое решение стало первым судебным запретом на правила, введённые Трампом и одобренные в начале месяца Верховным судом США.

7 человек пострадали в результате аварии вблизи словацкого города Кошице. Там столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус (в котором находилось 9 наших граждан, возвращавшихся в Украину на праздники). К счастью, полученные травмы оказались не слишком серьёзными. Но вообще, по информации Госпогранслужбы, на украинско-словацкой границе всё довольно сложно: накануне тем, кто едет домой на праздники, пришлось стоять в очередях, растянувшихся на несколько километров.

Из Бельгии подал голос Карлес Пучдемон — он просит Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию. Пучдемон хочет успеть на первую сессию нового регионального парламента (она должна состояться не позднее 23 января): мол, это было бы естественно, ведь он «глава регионального правительства». Испания пока не сказала ни «да», ни «нет», и это вполне соизмеримо с некой двойственностью положения: на досрочных парламентских выборах больше всех голосов получила партия Ciudadanos («Граждане»), выступающая за то, чтобы Каталония осталась в составе Испании. Но три партии сторонников отделения сохранили большинство: у них в сумме 70 депутатских мандатов из 135 (а у «Граждан» — всего 37).

А президент Швейцарии Дорис Лейтард высказалась в поддержку проведения референдума, чтобы «прояснить отношения страны с ЕС». А то что-то у них разногласий стало много в последнее время: особенно после того, как на минувшей неделе ЕС предоставил швейцарским фондовым биржам лишь ограниченный доступ к своему рынку. «Мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении двигаться», — отметила Лейтард.

Событие номер два. Украинская политика

Президент Пётр Порошенко внёс в Верховную Раду законопроект об антикоррупционном суде, определив его как неотложный, однако текста проекта на сайте ВР до сих пор нет. Также по квоте Президента определены претенденты на должность судьи Конституционного Суда. В порядке приоритетности указаны фамилии кандидатов: Сергей Головатый, Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо в субботу вечером смогла в «Шок! Сенсация!!!» в Facebook, рассказав, что экс-премьер-министра остановили на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу окончательно упоровшейся России, которая наградила Яценюка званием чеченского боевика со всеми вытекающими последствиями. Легенды о Сене Чеченском вышли на общеевропейский уровень.

Правда, уже через пару часов пресс-служба Министерства внутренних дел официально сообщила, что Яценюка не задерживали в Женеве на проверке. Это была стандартная проверка во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут. «Украинское бюро Интерпола получило от Национального бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартиры организации в Лионе подтверждение, что Яценюк не был задержан», — написали в пресс-службе на странице в Facebook. И добавили, что никаких препятствий для перемещения Арсения Яценюка по миру нет — Генеральный секретариат Интерпола быстро разобрался с циркуляром россиян и, проржавшись, положил болт на претензии России в мусорное ведро.

Генеральная прокуратура намерена обжаловать решение Шевченковского районного суда в отношении Юрия Крысина, признанного виновным в деле об убийстве в 2014 году журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. «Поскольку назначенное Юрию Крысину наказание явно несправедливо из-за мягкости, Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба на указанный приговор в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности и несоответствии назначенного судом наказания степени тяжести уголовного нарушения», — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

В воскресенье в стране проходили местные выборы в объединенные территориальные громады. Средняя явка составила более 50%. В Блоке Петра Порошенко «Солидарность» объявили, что они победили на выборах в 17 областях. По предварительным данным, более 50% кандидатов на должности глав ОТГ, лидирующие на выборах согласно предварительным подсчётам, — выдвиженцы или члены БПП, написала пресс-служба партии в Facebook.

Однако мирно выборы не прошли — были зафиксированы десятки нарушений, а Национальная полиция открыла 12 уголовных производств по 73 поступившим сообщениям. В частности, речь идёт о нарушении по статье 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя), а также по статье 158 (фальсификация избирательных документов).

Событие три. Хроники вторжения

Российско-оккупационные войска срывают договорённости Трёхсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, а ещё один получил ранение.

В субботу перемирие продержалось чуть менее половины суток. Российско-террористические войска цинично обстреляли подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооружённых Сил Украины. Он получил несовместимые с жизнью ранения в районе Светлодарской дуги.

На Луганском направлении в воскресенье враг более часа вёл огонь из 82-мм миномётов по позициям сил АТО вокруг Крымского.

На Донецком направлении в вечернее время противник из стрелкового оружия вёл огонь по нашим оборонительным укреплениям у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов боевики нарушали перемирие неподалёку от Каменки.

Но есть и приятные моменты на передке

Очередной судья по делу Штепы уволился. Высший совет правосудия (ВСП) уволил харьковского судью Сергея Скляренко, который вёл дело бывшего мэра Славянска Нели Штепы. Об этом со ссылкой на ВСП сообщают «Новости Донбасса». «На заседании рассматривались «материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья», — говорится в сообщении. Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин уточнил, что это уже пятый по счёту председательствующий по делу экс-мэра Славянска. Кажется, найден способ очистить судебную систему. Нужно просто рассматривать дело Штепы ещё около нескольких десятков лет — каждый год на нем будет срезаться по несколько судей.

Особенности отжатого «производства»

Событие номер четыре. Украинский марафон

НБУ смягчил требования по достижению минимального размера уставного и регулятивного капитала для банков. Причины — ситуация в финансовой системе стабилизировалась, а динамика показателей банков Украины положительная. Адекватность капитала небольших банков существенно (более чем в два раза) превышает нормативное значение. Поэтому в график приведения банками уставного и регулятивного капитала к минимальному размеру внесены изменения: суммы в 300 млн грн банки должны будут достигнуть к 11.07.2020, а не 11.07.2018, а суммы в 400 млн грн – к 11.07.2022, а не 11.07.2019. Этап в 450 млн грн был вообще убран, а срок достижения последнего значения в 500 млн грн остался неизменным — 11.07.2024. При определении сроков нового графика было проведено обсуждение с банковским сообществом, Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ — но другое), профильным комитетом Верховной Рады и Международным валютным фондом.

Украинский завод «Антонов» заключил контракт с французской компанией Bollore на перевозку спутников и оборудования для них. Об этом в Twitter написал Президент Украины Пётр Порошенко.

Лоукост Wizz Air запустит между Львовом и Лондоном (аэропорт Лутон) рейсы с 1 мая 2018 года, а не с 1 сентября, как планировалось ранее. Рейсы будут выполнять три раза в неделю. В то же время авиакомпания переносит на два месяца открытие рейсов из Киева в португальский Лиссабон и эстонский Таллинн. Эти маршруты запустят с 21 июня 2018 года, а не с 19 апреля. Проблема может быть связана с переносом срока получения третьего самолёта для киевской базы. Wizz Air анонсировал, что в аэропорту «Киев», в Жулянах, с апреля 2018 года будет базироваться третий самолёт компании.

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Алко-«добровольцы» в дыре не переводятся

Помните, каждый раз, когда вы расшариваете этот дайджест, лоукостер открывает ещё один рейс из украинских аэропортов в связи с повысившимся спросом.

Источник: petrimazepa.com

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