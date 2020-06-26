Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего по его вине водителя

Адвокат Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб водитель Сергей Захаров, Эльман Пашаев заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что актер готов усыновить детей покойного.

«Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь», — говорил адвокат.

Это вызвало общественный резонанс и волну возмущения. Позже адвокат объяснил, что его слова были неправильно истолкованы. Он подчеркнул, что Ефремов хочет помочь семье Захарова и готов обеспечивать его детей, а не усыновлять их по документам.

Пашаев также говорил, что Ефремов намерен выплатить семье материальную компенсацию примерно 1−1,5 млн рублей. Но ранее адвокат Захаровых Александр Добровинский заявил, что никакие деньги им не нужны, они лишь хотят справедливого наказания для актера, который пьяным сел за руль и совершил смертельное ДТП.

Российские СМИ сообщают, что семья Ефремова продает дом возле Юрмалы, чтобы расплатиться за аварию и обеспечить близких, если он сядет тюрьму. Актеру может грозить до 12 лет.

Источник: fakty.ua/

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