Министерство иностранных дел Польши официально
Министерство иностранных дел Польши официально подтвердило, что в 15:40 на территорию села Пшеводув в Люблинском воеводстве упала русская ракета, в результате чего погибло два человека.
● Посол РФ в Польше был вызван для объяснений. Результаты разговора не освещались.
● Сегодня состоится повторное заседание Совета нацбезопасности, на котором будет обсуждаться обращение к 4-й ст. договора НАТО (статья о консультациях).
● Сообщают, что с требованием введения в действие 4-й ст. должен выступить сегодня посол Польши в НАТО на заседании совета Альянса.
● Часть войск Польши приведена в боевую готовность "особенно войска ПВО".
МО РФ объявило произошедшее провокацией, а ракету – украинской.
Советник президента США по нацбезопасности Салливан весной заявлял, что даже случайный удар по территории НАТО вызовет военный ответ (?). Байден сказал, что ракета могла прилететь не из России, а правительство США заняло очень сдержанную позицию.
#Польша #НАТО #обстрелы
Джерело: https://t.me/infosprotyv/6219