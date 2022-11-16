Министерство иностранных дел Польши официально подтвердило, что в 15:40 на территорию села Пшеводув в Люблинском воеводстве упала русская ракета, в результате чего погибло два человека.

● Посол РФ в Польше был вызван для объяснений. Результаты разговора не освещались.

● Сегодня состоится повторное заседание Совета нацбезопасности, на котором будет обсуждаться обращение к 4-й ст. договора НАТО (статья о консультациях).

● Сообщают, что с требованием введения в действие 4-й ст. должен выступить сегодня посол Польши в НАТО на заседании совета Альянса.

● Часть войск Польши приведена в боевую готовность "особенно войска ПВО".

МО РФ объявило произошедшее провокацией, а ракету – украинской.

Советник президента США по нацбезопасности Салливан весной заявлял, что даже случайный удар по территории НАТО вызовет военный ответ (?). Байден сказал, что ракета могла прилететь не из России, а правительство США заняло очень сдержанную позицию.

#Польша #НАТО #обстрелы

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6219

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