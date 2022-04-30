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Министерство обороны Великобритании публикует новые данные разведки по российскому вторжению в Украину

Министерство обороны Великобритании публикует новые данные разведки по российскому вторжению в Украину

● РФ надеется устранить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля.

● РФ по-прежнему сталкивается с трудностями. Она была вынуждена объединить и передислоцировать ослабленные и разрозненные подразделения.

● Остаются проблемы с тактической координацией россиян. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили РФ в полной мере использовать свою боевую массу.

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