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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что «эпоха взаимодействия с россией закончилась»

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что «эпоха взаимодействия с россией закончилась»

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что «эпоха взаимодействия с россией закончилась», а основополагающий акт россия — НАТО в 1997 году о сотрудничестве уже «мертв».

Упомянутый акт регулировал взаимные отношения России и НАТО, а также вопросы сотрудничества и безопасности. Среди основных принципов, утверждённых сторонами в акте, в том числе упомянуты:

– создание общей безопасности;

– предотвращение конфликтов;

– поддержание мира и стабильности;

– уважение суверенитета и независимости всех государств (не только участников договора);

– отказ от применения силы к друг другу или к другим государствам.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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