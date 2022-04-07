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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что «эпоха взаимодействия с россией закончилась»
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что «эпоха взаимодействия с россией закончилась», а основополагающий акт россия — НАТО в 1997 году о сотрудничестве уже «мертв».
Упомянутый акт регулировал взаимные отношения России и НАТО, а также вопросы сотрудничества и безопасности. Среди основных принципов, утверждённых сторонами в акте, в том числе упомянуты:
– создание общей безопасности;
– предотвращение конфликтов;
– поддержание мира и стабильности;
– уважение суверенитета и независимости всех государств (не только участников договора);
– отказ от применения силы к друг другу или к другим государствам.
Источник: telegram