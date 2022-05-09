Министр обороны Великобритании: Путин и его окружение копируют нацистов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес собирается заявить в речи утром 9 мая, что президент России Владимир Путин и российская верхушка своими действиями в Украине копируют нацистов времен Второй мировой войны и узурпировали память о победе над нацистской Германией.

"Вторгнувшись в Украину, Путин, его ближний круг и его генералы копируют фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века", - собирается сказать Уоллес в речи в Лондоне незадолго до того, как в Москве начнется парад в честь дня победы.

Текст речи, как это принято в Британии, заранее разослали редакциям газет.

"Их непровоцированное и незаконное вторжение в Украину, удары по ни в чем не повинным гражданам и их домам, массовое зверство, в том числе преднамеренное зверство в отношении женщин и детей - это все разрушает память о принесенных жертвах и репутацию, которую Россия когда-то имела в мире", - говорится в речи министра.

По мнению Уоллеса, бывшего капитана Шотландской гвардии, профессиональных солдат ужасает поведение российской армии, которая постоянно бомбит гражданское население, и при этом никак не может достичь поставленных перед ней целей.

"Мало того, что они в нарушение всех норм вторглись и совершают военные преступления, так еще и их командование настолько подвело своих солдат, что его нужно отдать под трибунал", - скажет Бен Уоллес.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14451

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