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Министр соцполитики Марина Лазебная о сложностях с официальной регистрацией статуса внутренне перемещенного лица

Министр соцполитики Марина Лазебная о сложностях с официальной регистрацией статуса внутренне перемещенного лица

● ️На получение статуса ВПЛ стоят огромные очереди, а сайты органов соцзащиты поддаются кибератакам. Несмотря на это, уже удалось зарегистрировать 1 млн 661 тыс внутренних переселенцев;

● ️Сегодня стало возможно получение справки ВПЛ через «Дію». На данный момент 70 тысяч заявок в обработке, 6 тысяч – уже оформлены;

● ️На данный момент финансируются все выплаты. При этом есть сложности с получением, в частности, с пенсией через «Укрпочту», некоторые отделения которой не работают. Получателям необходимо либо получить выплату на другом отделении через почтовый перевод, либо перейти на получение средств на карту. Также выплата доступна через работающие отделения «Ощадбанка» при предъявлении паспорта и ИНН;

● ️Выплаты на захваченных территориях невозможны – сначала их нужно освободить.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42702

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