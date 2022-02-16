Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:39
Просмотров: 80

Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов

Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к президенту харьковского "Металлиста" Александру Ярославскому, призвав его как можно скорее вернуться в Украину.

"Второе резонансное дело, к которому приковано внимание общества — это смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон.

Из-за попытки фальсификации уголовного дела, целью которой было "повесить" смерть невинного человека на одного из посторонних, я уволил начальника харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из списка вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также вчера по этому факту полицией были немедленно проведены 11 неотложных обысков. Открыто уголовное дело по статье о сокрытии доказательств. Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное.

Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны Российской Федерации, а является только отдыхом или личным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", — заявил Монастырский.

Источник: www.ua-football.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дело о фальсификации ДТП с кортежем Ярославского будет детально расследовано
11.02.2022 11:22    295
Ярославский отрицает свою причастность к ДТП в Харьковской области
10.02.2022 17:37    407
Местные выборы в Харькове: если не Кернес, то кто? Список всех кандидатов в мэры Харькова
18.09.2020 11:44    3259
Ярославский создаёт новый футбольный клуб — СМИ
09.08.2016 13:34    1237
Ярославский рассказал, как планирует восстанавливать производство на ХТЗ
04.07.2016 08:08    1749
Ярославский готов создать новый футбольный клуб
06.06.2016 09:35    1135
Харьковский бизнесмен вошел в ТОП-10 самых богатых людей Украины
01.04.2016 14:57    1233
Ярославский: Тайсона чуть ли не грудью кормил, Рыкуна ночью отвлекал баснями
16.03.2016 11:11    794
В топ-100 самых богатых украинцев вошли четверо харьковчан
06.11.2014 13:26    1582
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 