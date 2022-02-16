Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к президенту харьковского "Металлиста" Александру Ярославскому, призвав его как можно скорее вернуться в Украину.

"Второе резонансное дело, к которому приковано внимание общества — это смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон.

Из-за попытки фальсификации уголовного дела, целью которой было "повесить" смерть невинного человека на одного из посторонних, я уволил начальника харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из списка вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также вчера по этому факту полицией были немедленно проведены 11 неотложных обысков. Открыто уголовное дело по статье о сокрытии доказательств. Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное.

Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны Российской Федерации, а является только отдыхом или личным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", — заявил Монастырский.