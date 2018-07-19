Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:42
Просмотров: 163

Минобороны сделало неожиданную заявление о танках, снятых блогерами

Минобороны сделало неожиданную заявление о танках, снятых блогерами

В Министерстве обороны сказали, что танки на складе в Харькове стоят там еще с 2004 года и ожидают ремонта. Также они проведут переучет всей военной техники в Украине.

Такое решение приняли в ведомстве, после того как руферы беспрепятственно проникли на территорию танкового склада в Харькове.

В ведомстве уточнили, что эту военную технику они передали заводу для ремонта. И мол, поломанные танки там накапливались аж с 2004 года.

В то же время, в "Укроборонпроме", в подчинении которого находится Харьковский бронетанковый завод, ранее заявляли, что Министерство никаких соглашений об охране этой техники с ними не заключило. Поэтому они и стояли на территории склада завода без присмотра.

Напомним, 15 июля на YouTube появилось видео, на котором местные блогеры сняли танковый склад Вооруженных Сил Украины, на котором находились сотни списанных и десяток новых танков. За все время, пока блогеры бродили по территории склада, они не увидели ни одного человека – их никто не видел и не задержал .

 

Источник: https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Правила не для всіх: Відомий блогер показав, як харківські копи "чхають" на ПДР та закони (ВІДЕО, ФОТО)
18.07.2018 11:49    318
По факту проникновения блогеров на объект с военной техникой открыли уголовное дело
17.07.2018 16:04    214
В Харькове блогеры беспрепятственно проникли на территорию одного из предприятий и показали стоявшие там танки
17.07.2018 12:17    321
Как стать инфлюэнсером: семь шагов
13.04.2018 08:43    337
В Харькове в 4 раза увеличили производство танков
08.08.2016 15:45    369
Харьковский бронетанковый завод в четыре раза увеличил производство военной техники
08.08.2016 12:39    493
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 