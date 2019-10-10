Минюст удалил архив Единого реестра юрлиц

В четверг, 3 октября, из Единого портала открытых данных (data.gov.ua) удалили всю историю публикации открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Об этом пишет InernetUA со ссылкой на информацию инициативы «OpenUP» – сообщества, пропагандирующего использование открытых данных, кода и форматов.

По данным инициативы, оказалась удалена публичная история изменений записей в ЕГР (данные о предыдущих владельцах, бенефициарах юридических лиц, предыдущих места регистрации юридических лиц). История изменений в формате открытых данных позволяет исследовать связи, предотвращать рейдерство, извещать кредиторов, улучшать сервисы частного сектора.

Полная история изменений, говорят в «OpenUP», должна хранится собственно в ЕГР, но активисты не уверены в том, что она там хранится полнрстью:

– Существуют случаи бесследного исчезновения компаний из реестра и публикация старой версии данных ЕГР на Едином портале открытых данных – это едва ли не единственное доказательство их существования. А доступ к ЕГР через АРI происходит за отдельную плату.

Активисты не исключают «человеческий фактор»:

– Мы не исключаем человеческой ошибки и относимся к этому с пониманием, если это действительно ошибки. Но не раз мы видели системные недоброжелательные действия со стороны распорядителя и администратора ЕГР. Коммуникация Минюстом своих действий и планов в области открытых данных крайне низка. Поэтому мы не видим другого выхода, чем считать действия умышленными.

– Возможно, это совпадение, но подобные изменения произошли и с реестром автомобилей. Сейчас публикуется только последняя запись о номерном знаке, а все предыдущие записи «пропали». Я общаюсь с распорядителем, надеюсь, что это ошибка, – прокомментировала ситуацию нашему журналисту представительница инициативы OpenUP Надежда Бабинская.

Судя по опубликованным активистами данным, 3 октября в 10-04 авторизованный пользователь со стороны распорядителя данных (Минюста) под ником «s-hudchenko» удалил ресурс 15-UFOP.zip из набора данных «Единый государственный реестр юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», а затем, в 10-07, добавил файл с таким же названием (15-UFOP.zip), но уже "обновленный".

В Минюсте и подчиненном ему ГП «НАИС» не смогли объяснить нашему журналисту, кто отвечает за публикацию данных ЕГР на data.gov.ua, но отметили, что никаких изменений в работе с открытыми данными не было. Представители Минцифры не ответили на звонки нашего журналиста.

Инициатива «OpenUP» обратилась к Министерству юстиции с требованием вернуть историю публикации открытых данных ЕГР на data.gov.ua или, по крайней мере, опубликовать историю изменений, добавлений и удалений записей из баз данных, которая зафиксирована информационно-телекоммуникационной системой ЕГР, таким образом восстановив доступ общественности к историческим данным. Также от Минюста требуют объяснить факт удаления истории изменений записей в ЕГР с Единого портала открытых данных data.gov.ua в случае, если удаление произошло по техническим причинам. В «OpenUP» предлагают создать рабочую группу для консультаций с общественностью, в частности, из состава участников и участниц инициативной группы OpenUp, которая бы занялась вопросом экономии дискового пространства и компактного размещения исторических данных ЕГР на Едином портале открытых данных.

Источник: internetua.com

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