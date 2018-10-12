Мировой рекордсмен по бегу начал забивать за австралийскую команду

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, мировой рекордсмен ямаец Усэйн Болт, переквалифицировавшийся на футбол, провел великоленій матч за свою австралийскую команду «Централ Кост Маринерс»

В предсезонном матче А-Лиги команда Болта играла против «Марктур Вест Кост Юнайтед» и крупно победила - 4:0.

При этом Болт впервые забил за «Маринерс». И тут же отличился и во второй раз. Болт упустил хорошие моменты в первом тайме, зато во втором провел третий и четвертый голы этого матча.





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