Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:26
Просмотров: 67

Мировой рекордсмен по бегу начал забивать за австралийскую команду

Мировой рекордсмен по бегу начал забивать за австралийскую команду

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, мировой рекордсмен ямаец Усэйн Болт, переквалифицировавшийся на футбол, провел великоленій матч за свою австралийскую команду «Централ Кост Маринерс»

В предсезонном матче А-Лиги команда Болта играла против «Марктур Вест Кост Юнайтед» и крупно победила - 4:0.

При этом Болт впервые забил за «Маринерс». И тут же отличился и во второй раз. Болт упустил хорошие моменты в первом тайме, зато во втором провел третий и четвертый голы этого матча.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: футбол

Читайте ещё:

Ничья в матче футбольных сборных Италии и Украины
10.10.2018 23:57    88
Вратарь чуть не погиб, ударившись головой о штангу
10.10.2018 14:57    174
Тайсон начал восстановление после травмы, полученной в Харькове
09.10.2018 19:18    244
Тренерский штаб сборной Украины по футболу пришел с венком к обвалившемуся в Генуе мосту
09.10.2018 19:00    188
Удар плюс сальто назад. Уникальное исполнение пенальти
08.10.2018 17:05    248
Киевское "Динамо" сократило отставание от донецкого "Шахтера" в борьбе за лидерство в чемпионате Украины
08.10.2018 16:07    81
"Металлист 1925" сыграл вничью с "Рухом" из Винников
07.10.2018 14:27    123
Украинский футболист Владимир Костевич впервые забил за польский "Лех"
06.10.2018 13:57    153
Лига Европы. Ничья киевского "Динамо" и поражение полтавской "Ворсклы"
05.10.2018 12:39    129
Футболісти збірної України запрошують харків'ян на відкрите тренування
04.10.2018 08:20    159
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 