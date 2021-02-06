Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 114

Миру грозит пандемия компьютерных вирусов

Миру грозит пандемия компьютерных вирусов

Новая и опасная волна инфекций захлестывает земной шар. Но вместо того, чтобы кашлять и чихать, он распространяется через клики и электронные письма. Теперь, когда все больше людей работают из дома, хакеры проводят полевой день, нацеливаясь на наши жесткие диски.

Так считает эксперт Николай Мурашов. Выступая в четверг на IT-конференции, он заявил, что "эпидемия способствовала росту напряженности в информационном пространстве".

По его словам, онлайн-бандиты пользуются "недостаточно защищенными каналами удаленного доступа и эксплуатируют уязвимости программного обеспечения, используемые в условиях удаленной работы". Мурашов также добавил, что в течение всего 2020 года, во время пандемии, число хакерских атак на правительственные организации, университеты и колледжи увеличилось.

"Цель, в основном, одна: получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам кредитных карт".

"По мере того, как развитые страны быстро переводили в онлайн-режим целые отрасли, от промышленности до консультаций врачей, открывались совершенно новые пути проникновения в чувствительные системы. Многих работников, не имевших доступа к корпоративным ноутбукам, попросили войти в систему со своих собственных устройств, открывая возможные задние двери для тех, кто хотел бы проникнуть и украсть с серверов компаний".

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими
05.02.2021 07:54    120
Онлайн-проєкт «Слухай» є корисним для підготовки до ЗНО
05.02.2021 07:01    114
Мінцифра допомагає українцям розібратися з електронним підписом
04.02.2021 09:12    138
СМИ: Россия готовится к отключению от глобального интернета
04.02.2021 08:24    253
Нарисованную искусственным интеллектом картину продали почти за $500 тыс.
03.02.2021 08:38    258
В Украине мошенники присылают поддельные протоколы о штрафах
03.02.2021 07:17    180
Безкоштовними е-журналами та е-щоденниками вже користуються 134 школи України
03.02.2021 06:59    156
Аеропорти в Україні приймають Дію
02.02.2021 10:02    219
Электронное направление к врачу: когда оно необходимо
02.02.2021 09:39    272
Киберполиция назвала три самые популярные схемы интернет-мошенничества
02.02.2021 08:08    233
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 