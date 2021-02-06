Миру грозит пандемия компьютерных вирусов

Новая и опасная волна инфекций захлестывает земной шар. Но вместо того, чтобы кашлять и чихать, он распространяется через клики и электронные письма. Теперь, когда все больше людей работают из дома, хакеры проводят полевой день, нацеливаясь на наши жесткие диски.

Так считает эксперт Николай Мурашов. Выступая в четверг на IT-конференции, он заявил, что "эпидемия способствовала росту напряженности в информационном пространстве".

По его словам, онлайн-бандиты пользуются "недостаточно защищенными каналами удаленного доступа и эксплуатируют уязвимости программного обеспечения, используемые в условиях удаленной работы". Мурашов также добавил, что в течение всего 2020 года, во время пандемии, число хакерских атак на правительственные организации, университеты и колледжи увеличилось.

"Цель, в основном, одна: получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам кредитных карт".

"По мере того, как развитые страны быстро переводили в онлайн-режим целые отрасли, от промышленности до консультаций врачей, открывались совершенно новые пути проникновения в чувствительные системы. Многих работников, не имевших доступа к корпоративным ноутбукам, попросили войти в систему со своих собственных устройств, открывая возможные задние двери для тех, кто хотел бы проникнуть и украсть с серверов компаний".

Источник: internetua.com

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