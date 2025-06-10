Мисливці на «шахедів»: як зенітники НГУ боронять небо Харківщини

На бойовому чергуванні, розповідає командир зенітного розрахунку з позивним Анубіс, запам’ятовуються збиття, що потребували найбільше зусиль.

Олександр «Анубіс», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Коли дуже маленький відсоток, що ти його зіб’єш. Він навпаки дуже далеко, бачиш його на великій відстані. І шанс в нього влучити дуже малий. При цьому ти все одно стріляєш, правильно робиш упередження та влучаєш у ціль.

«Анубіс» – доброволець із Запоріжжя. Щоб потрапити до війська, два місяці ходив до військкомату. Нищити окупантів почав під Кремінною на Луганщині. Зараз боронить повітряний простір Харківщини від ворожих безпілотників.

Олександр «Анубіс», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Ось був у відпустці, спостерігаю як поряд стоять такі ж самі військові, і бачу, як вони захищають. Прекрасно розумію, що захищаємо одне ціле – всю нашу Україну.

У зенітному розрахунку кожен чітко знає свої обов’язки та готовий допомогти побратиму. Така злагодженість досягається бойовою роботою та постійним навчанням.

Ігор «Мєнт», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Тактику треба змінювати, в тому числі й на упередження. Щоб вони не задумали, ми намагаємось передбачити, з якого боку вони залітатимуть, на якій висоті.

На перепочинок у зенітників часу обмаль – повітряні російські вбивці летять у бік Харківщини чи не щодоби. Після бойової роботи гвардійці готуються до наступного чергування.

Олександр «Волонтер», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Зброю також ми розбираємо, чистимо, приводимо до ладу, як кажуть, щоб вона нас не підвела на наступне чергування, щоб вона відслужила вірою і правдою. Все залежить від того, скільки було випущено набоїв. Це все приводиться до ладу, чиститься, змащується.

Радість від першого збиття «шахеда» та бажання нищити вороже залізяччя, начинене вибухівкою, зробило колишніх цивільних побратимами. Поліцейський з Дніпра та оператор елеватора з Великого Бурлука на Харківщині вкотре разом готуються до бойової роботи.

Ігор «Мєнт», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Перший бій, приховувати не буду, не був збитий ворожий БпЛА. Але з’явився запал. Запал мисливця, мабуть, з цим можна порівняти. Хоча за натурою я, мабуть, не мисливець. Війна багато чого змінила. Це не стає буденністю. Мотивація така, що збитий, чи як ми називаємо їх – підранок – вони все одно не долетять до цілі з тим, чим ворог його начинив.

В’ячеслав «Чорний», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Потім, коли все закінчиться, буде чим пишатися, що то і я зробив для нашої спільної перемоги.





Агентство Телевидения Новости