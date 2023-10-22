Митниця Німеччини сприяє тому, щоб російська компанія Роснефть завозила сотні тисяч тонн нафти, - німецькі ЗМІ (https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/rosneft-oel-russland-kasachstan-zoll-deutschland-102.html)

▶ ️Головне митне управління надіслало кільком митницям лист. Його оприлюднили інсайдери. Лист недвозначно вимагає, що в майбутньому не повинно бути «більше затримок» при імпорті нафти компанією «Роснефть Дойчланд».

▶ ️Це також стосується мажоритарної дочірньої компанії «Роснефти» - PCK Raffinerie у Шведті, Бранденбург (Schwedt, Brandenburg), яка постачає значну частину палива для регіону Великого Берліна та північного сходу Німеччини.

▶ ️Імпорт, який вже був задекларований через нафтопроводи, має бути «залишений обом компаніям без зволікань».

▶ ️російська Rosneft Deutschland GmbH, дочірня компанія Роснефті, імпортує сотні тисяч тон нафти, каже, що з Казахстану.

▶ ️Але є серйозні підозри, що, під виглядом казахстанської, компанія жене російську нафту до Європи і, таким чином, обходить санкції.

(с)O.Muschlowin

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/41529

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