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Митниця Німеччини сприяє тому, щоб російська компанія Роснефть завозила сотні тисяч тонн нафти

Митниця Німеччини сприяє тому, щоб російська компанія Роснефть завозила сотні тисяч тонн нафти

Митниця Німеччини сприяє тому, щоб російська компанія Роснефть завозила сотні тисяч тонн нафти, - німецькі ЗМІ (https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/rosneft-oel-russland-kasachstan-zoll-deutschland-102.html)

▶ ️Головне митне управління надіслало кільком митницям лист. Його оприлюднили інсайдери. Лист недвозначно вимагає, що в майбутньому не повинно бути «більше затримок» при імпорті нафти компанією «Роснефть Дойчланд».

▶ ️Це також стосується мажоритарної дочірньої компанії «Роснефти» - PCK Raffinerie у Шведті, Бранденбург (Schwedt, Brandenburg), яка постачає значну частину палива для регіону Великого Берліна та північного сходу Німеччини.

▶ ️Імпорт, який вже був задекларований через нафтопроводи, має бути «залишений обом компаніям без зволікань».

▶ ️російська Rosneft Deutschland GmbH, дочірня компанія Роснефті, імпортує сотні тисяч тон нафти, каже, що з Казахстану.

▶ ️Але є серйозні підозри, що, під виглядом казахстанської, компанія жене російську нафту до Європи і, таким чином, обходить санкції.

(с)O.Muschlowin

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/41529

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