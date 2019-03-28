Митники зафіксували спробу надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення валюти

Працівники відділу митного оформлення «Чаплинка» митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі викрили спробу громадянина України щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення ним валюти на територію материкової України.

Громадянин заїхав у зону митного контролю на транспортному засобі марки «VAZ 2109» з тимчасово окупованої території «Крим».

Під час проведення митних формальностей він запропонував посадовим особам митниці неправомірну вигоду за переміщення валютних коштів у сумі, що перевищує дозволений розмір. Загальна сума коштів, які перевозив українець, складала 129 тис. рублів та 500 доларів США. Від отримання неправомірної вигоди митники відмовилися. Під час проведення митного огляду особистих речей громадянина в його верхньому одязі було виявлено пристрій аудіо-відео фіксації з приховуванням від митного контролю.

Відповідно до вимог чинного законодавства посадові особи митниці ДФС звернулись з відповідною заявою до поліції з приводу неправомірних дій громадянина, а саме надання пропозиції посадовій особі в отримані неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що з ВЕЗ «Крим» можна переміщувати кошти в еквіваленті 10 тис. євро. Це регламентовано пп.2 п.12.8 ст. 12 Закону України №1636 від 12.08.2014 «По створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території» та п.7 Постанови Правління Нацбанку України від 03.11.2014 №699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим». Цими документами передбачено, що переміщення готівкою валюти держави-окупанта через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» забороняється, за винятком її переміщення фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. грн, за умови усного декларування посадовій особі митниці. Переміщення валюти інших категорій здійснюється за загальними правилами, встановленими Нацбанком України.

Источник: sfs.gov.ua

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