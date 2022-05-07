Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ

За підсумками квітня міжнародні резерви України скоротились на 4% - станом на 1 травня резерви, за попередніми даними, становили 26 944,9 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За підсумками квітня резерви скоротились на 4% з огляду на продаж валюти Нацбанком, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду, пояснюють в регуляторі.

Упродовж квітня. динаміку резервів визначали три чинники.

Перший - операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

"У минулому місяці згідно з балансовими даними центробанк продав на валютному ринку 2 244 млн дол США та викупив 43 млн дол США.

Чистий продаж валюти Нацбанком у квітні становить 2 201 млн дол. США. Потреба у проведенні інтервенцій із продажу валюти виникає через перевищення попиту на валюту над пропозицією. Це зумовлюється насамперед значними оборонними потребами, імпортом енергоресурсів та забезпеченням розрахунків із платіжними системами через активне використання карток за кордоном на тлі повільного відновлення експорту", - йдеться у повідомленні.

Другий чинник - операції з управління державним боргом.

Внутрішні та зовнішні валютні надходження на користь уряду України становили 1 887 млн дол США.

Зокрема, 629 млн євро та 93 млн дол США надійшли від Світового банку, 300 млн євро – від уряду Франції, 236 млн дол США – від уряду Канади та 120 млн євро – від ЄС, звітують в НБУ.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 614 млн дол США.

"Із цієї суми 420 млн дол США спрямовано на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих у валюті, а 78 млн дол США - на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП). Крім того, у квітні Національний банк сплатив 84 млн дол США на користь Міжнародного валютного фонду", - пояснили в НБУ.

Третій чинник - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 150,3 млн дол США.

Нагадаємо:

Станом на 1 квітня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,1 млрд доларів, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.

Источник: epravda.com.ua

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