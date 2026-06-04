Перший день петербурзького міжнародного економічного форуму, головної іміджевої вітрини кремля для іноземців, розпочався з масштабного збою мобільного інтернету в санкт-петербурзі.

● У жителів не відкриваються сайти, не працюють застосунки, нестабільно функціонують навіть ресурси з так званих білих списків. З кожною годиною надходить дедалі більше скарг на перебої інтернету.

● Самі жителі петербурга очікують, що повноцінного звʼязку не буде ще щонайменше три доби, адже завтра на форум прибуває путін. Тобто заради безпеки російського диктатора цілому місту відключають мобільний інтернет саме під час головного «економічного» заходу року.

кремль роками вкладає колосальні бюджетні ресурси у «пмеф», аби створити для іноземних гостей образ «успішної росії», стабільної економіки та привабливого інвестиційного клімату. Натомість гості форуму побачать реальність країни, що зіштовхнулася з наслідками розвʼязання агресивної війни проти України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18170

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