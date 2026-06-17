“Мне нужен обезбол и вода. Два дня уже без воды” — окупанти на Донеччині гниють без ліків та постачання

Українські артилеристи та оператори дронів перекривають кисень російській логістиці в Донецькій області — загарбники з 6-ї мотострілецької бригади зс рф ниють ватажкам про біль і спрагу .

У свіжому перехопленні воєнної розвідки поранений московит благає про рятівний укол знеболювального, а також просить попити,

“106-й! Мне нужен обезбол, обезбол! И вода, вода! Вообще не могу уже без обезбола, я даже два шага сделать не могу. Я уже два дня сижу без воды вообще”, — хрипить окупант.

Утім “трьохсотому” радять не чекати манни з неба, а здобути воду самотужки.

“Там если пройдешься по посадке на юг, там есть ручей. Там можно набрать будет воды”, — відповідає в рацію ватажок.

Утім окупант не дуже хоче вештатись у зоні ураження вогневих засобів Сил безпеки і оборони України ― скиглить, що не дійде. Більше слухайте у перехопленні.

ГУР МО України нагадує ― кожен росіянин, який прагне уникнути ганебної смерті без ліків та води на злочинній війні проти України, може добровільно здатись в полон через Telegram-бот проєкту “Хочу жить”

Працюємо далі!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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