Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати

Оминайте снаряди, які не розірвались. Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони готові вибухнути будь-якої миті. Не можна підбирати такі «трофеї».

Не беріть в руки знайдені предмети. Зокрема, дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі - це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Поясніть це дитині.

Заборонено:

● наближатися до вибухонебезпечного предмета;

● пересувати його або брати до рук;

● розбирати, кидати, бити по ньому;

● розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

● приносити вибухонебезпечний предмет додому.

Про усі подібні знахідки повідомляйте рятувальників (тел. 101) або національну поліцію (тел. 102)!

Источник: Харківська ОВА (https://t.me/kharkivoda)

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