Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 75

Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати

Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати

Оминайте снаряди, які не розірвались. Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони готові вибухнути будь-якої миті. Не можна підбирати такі «трофеї».

Не беріть в руки знайдені предмети. Зокрема, дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі - це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Поясніть це дитині.

Заборонено:

● наближатися до вибухонебезпечного предмета;

● пересувати його або брати до рук;

● розбирати, кидати, бити по ньому;

● розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

● приносити вибухонебезпечний предмет додому.

Про усі подібні знахідки повідомляйте рятувальників (тел. 101) або національну поліцію (тел. 102)!

Источник: Харківська ОВА (https://t.me/kharkivoda)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Kharkiv Media Hub презентували виставку робіт місцевих медійників
Сегодня 07:05    1
Ірпінь після рашистів (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:56    33
В Подмосковье горели склады завода, который производит всю военно-полевую оптику рф
Сегодня 06:49    45
РФ управляется зверями, – глава МИД Литвы отреагировал на скандальный законопроект Госдуры.
Сегодня 06:42    54
росія мінує Херсонщину боєприпасами виготовленими в 50-х роках минулого століття - ГУР
Сегодня 06:33    57
Євросоюз виділив Україні ще €205 мільйонів гуманітарної допомоги
Сегодня 06:25    66
Підвищення облікової ставки до 25%: чи є загроза для економіки?
Сегодня 06:16    59
Наслідки війни для психіки (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:00    87
В "ДНР" обкатали дворцовый переворот
Сегодня 03:52    125
Смерть Кощея на конце...
Сегодня 02:22    183
 