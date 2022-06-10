Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати
Оминайте снаряди, які не розірвались. Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони готові вибухнути будь-якої миті. Не можна підбирати такі «трофеї».
Не беріть в руки знайдені предмети. Зокрема, дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі - це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Поясніть це дитині.
Заборонено:
● наближатися до вибухонебезпечного предмета;
● пересувати його або брати до рук;
● розбирати, кидати, бити по ньому;
● розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
● приносити вибухонебезпечний предмет додому.
Про усі подібні знахідки повідомляйте рятувальників (тел. 101) або національну поліцію (тел. 102)!
Источник: Харківська ОВА (https://t.me/kharkivoda)