Міноборони повідомило про 4-х загиблих бійців ООС

Бойовики здійснили обстріл поблизу населених пунктів Богданівка і Павлопіль

Четверо українських військовослужбовців загинули 6 серпня в результаті обстрілу в зоні операції Об'єднаних сил. Про це розповів спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"З великим сумом повідомляємо, що в результаті ворожих обстрілів, за наявною інформацією, сьогодні 4 наших героїв отримали поранення, не сумісні з життям", – повідомив він.

Бойовики здійснили обстріл поблизу населених пунктів Богданівка і Павлопіль. У першому випадку бойовики відкрили вогонь близько 00:45, протягом години обстрілювали українські позиції з БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Другий обстріл із гранатометів зафіксований о 10:20.

Перемир'я на Донбасі працює лише в односторонньому порядку. Заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай у студії "5 каналу" зауважив, що кількість обстрілів зменшилася, а кількість втрат – ні.

"Це означає, що вони підвищили свою ефективність, ситуація кричуща", – наголосив Гай.

На його думку, українська сторона має продовжувати нарощувати свої сили. Також, зауважив, що добре, що Україна звернулася до США з проханням надати більше Джавелінів.

"Їх не використовують зараз на фронті, бо ми не стріляємо. Але дивлячись на те, як Росія посилює свої оперативні спроможності: комунікація, дороги і способи підвезення боєприпасів, частини, де дислокуються військові, збільшення кількості техніки на кордонах, підрозділів. Вони нарощують сили", – наголосив Гай.

Источник: 5.ua

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