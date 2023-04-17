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Міноборони рф та ПВК "Вагнера" останніми тижнями почали співпрацювати з метою якнайшвидшого захоплення Бахмута

Міноборони рф та ПВК Вагнера останніми тижнями почали співпрацювати з метою якнайшвидшого захоплення Бахмута

Інститут дослідження війни (ISW).

Аналітики зазначають, що останнім часом тертя між Євгєнієм Прігожиним та військовим командуванням рф знизилося. Про це може свідчити повернення в Україну лояльного до найманців командувача Повітряно-десантних військ Міхаіла Теплінського і надання "вагнерівцям" додаткових озброєнь.

В ISW зазначають, що обидві сторони підтвердили участь у наступі на Бахмут елітних російських підрозділів ВДВ, які, схоже, прикривають "вагнерівців" з флангів на півночі та півдні від міста. Самі ж найманці воюють переважно всередині Бахмута.

Також експерти зазначають, що незважаючи на авторитет Теплінського серед підлеглих, йому навряд чи вдасться відновити підрозділи ВДВ до рівня по-справжньому елітних найближчим часом. За час повномасштабної війни занадто велика кількість їхнього особового складу загинула, а на заміну доводиться брати погано навчених бійців, що унеможливлює завдання.

"Вагнерівці", ймовірно, примушують мобілізованих росіян підписувати контракти з ПВК, щоб компенсувати власні втрати в Україні — Інститут дослідження війни (ISW).

На думку експертів, про такі дії найманців Євгєнія Прігожина можуть свідчити скарги мобілізованих з Московської та Іванівської областей. У публічному зверненні вони стверджували, що 170 мобілізованих були змушені підписати контракт з ПВК проти власної волі.

Раніше російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих у Луганській області зникли станом на 7 квітня після відмови підписати контракти з групою "Вагнера", а опубліковані 11 квітня кадри з геолокацією показали, як найманці затримують мобілізованих у Кадіївці перед супроводом особового складу на невизначене місце навчання.

"Міноборони рф може дозволити мобілізованим підписувати контракти з "Вагнером", але статус мобілізованого персоналу, спочатку призначеного для звичайних російських підрозділів, тоді стає незрозумілим", — зазначають в ISW.

Джерело: https://t.me/znua_live/88933

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