Многие люди не понимают, для чего российская пропаганда безостановочно несет синкопированный бред — американские военные биолаборатории, летят зараженные птицы, украинцы решили взорвать свою ядерную станцию, вот-вот они взорвут плотину, а нет, это будет грязная бомба, нет, это были дрессированные боевые комары, три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов, а мы сейчас начнем сбивать спутники, а нет, мы сейчас вдарим атомной бомбой… и прочий поток информационного шума.

Весь этот набор глупостей нужен исключительно для внутреннего пользования. «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Этот бред не закончится никогда. Вы еще услышите и не такие истории. Главная задача — не допустить тишины. Не дать людям задуматься на секунду — а что происходит в стране?

Для этого разные кремлевские агенты будут постоянно подбрасывать истории про скорую смерть Путина (вы видели, видели, трупные пятна на правой руке), про шаманские обряды, про мистику, про обряд Пульса де-нура, про предсказания астрологов. Для этого пишет свои глупые посты Медведев и выступает в ООН Небензя. Ни секунды тишины. Обыватель должен все время изумленного говорить: «А ты слышал? Да неужели! Ай-ай-ай! Да что же это творится!» Для этого постоянно орут на российском телевидении. Это тепловые ловушки. Нельзя дать людям хоть немного спокойно подумать — Господи, зачем мы воюем, за что умирают наши мальчики, какой ужас мы принесли в Украину, что с нами дальше будет, как мы будем жить после Бучи? БОЕВЫЕ КОМАРЫ! АТОМНАЯ ВОЙНА! АБЫРВАЛГ!

Джерело: https://t.me/ResistanceRF/1717

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