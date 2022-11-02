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Многие люди не понимают, для чего российская пропаганда безостановочно несет синкопированный бред

Многие люди не понимают, для чего российская пропаганда безостановочно несет синкопированный бред

Многие люди не понимают, для чего российская пропаганда безостановочно несет синкопированный бред — американские военные биолаборатории, летят зараженные птицы, украинцы решили взорвать свою ядерную станцию, вот-вот они взорвут плотину, а нет, это будет грязная бомба, нет, это были дрессированные боевые комары, три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов, а мы сейчас начнем сбивать спутники, а нет, мы сейчас вдарим атомной бомбой… и прочий поток информационного шума.

Весь этот набор глупостей нужен исключительно для внутреннего пользования. «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Этот бред не закончится никогда. Вы еще услышите и не такие истории. Главная задача — не допустить тишины. Не дать людям задуматься на секунду — а что происходит в стране?

Для этого разные кремлевские агенты будут постоянно подбрасывать истории про скорую смерть Путина (вы видели, видели, трупные пятна на правой руке), про шаманские обряды, про мистику, про обряд Пульса де-нура, про предсказания астрологов. Для этого пишет свои глупые посты Медведев и выступает в ООН Небензя. Ни секунды тишины. Обыватель должен все время изумленного говорить: «А ты слышал? Да неужели! Ай-ай-ай! Да что же это творится!» Для этого постоянно орут на российском телевидении. Это тепловые ловушки. Нельзя дать людям хоть немного спокойно подумать — Господи, зачем мы воюем, за что умирают наши мальчики, какой ужас мы принесли в Украину, что с нами дальше будет, как мы будем жить после Бучи? БОЕВЫЕ КОМАРЫ! АТОМНАЯ ВОЙНА! АБЫРВАЛГ!

Джерело: https://t.me/ResistanceRF/1717

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