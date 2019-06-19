Многоходовочка ангажированного The New York Times и гнев Дональда Трампа

Американское издание The New York Times опубликовало статью вызвавшую крайне негативную реакцию президента США Дональда Трампа.

Темой дня снова стал твиттер президента США Дональда Трампа, через который он возмутился статьей The New York Times о якобы проведенных кибератаках США на российские электросети и потребовал немедленно раскрыть источники, сообщившие подобную информацию. По мнению президента США, газета в очередной раз выдала “на гора” фейковую новость и должна за это понести ответственность.

Что же, можно по разному отнестись к подобному требованию одиозного Дональда Трампа, но вот сам материал NYT вызывает несколько однозначные ощущения. И о них поподробнее.

Во-первых, материал The New York Times был на момент публикации не только подхвачен российскими СМИ, но и на него тут же отреагировал, глава СВР РФ Сергей Нарышкин, не краснея подтвердивший, что его структура якобы имеет доказательства кибератак США на энергосети РФ. Нарышкина в свою очередь подхватила кагала кремлевских “экспертов”, раздувших данную тему по информационным площадкам всех уровней.

Во-вторых, предположим, что кибератаки имели место, хотя фактов подтверждающих их так и не было представлено. Но тогда они явно проводились в рамках секретной операции. И если это так, то публикация NYT это удар по безопасности США, публикация секретной информации полученной либо из рук потенциального предателя, либо... непосредственно от СВР?

К слову сказать, некоторое время назад NYT так же стало источником информации, не соответствующей действительности, касающейся Украины, а именно, о поставках ракетных двигателей для баллистических ракет КНДР. Этот вброс “уважаемое” издание опубликовало накануне визита министра обороны США Мэттиса в Украину, принятия Дональдом Трампом решения о предоставлении нашей стране летального оружия и подготовки нового пакета санкций против России.

Как известно, информация опубликованная NYT не подтвердилась, но как инфоповод имела эффект грязной бомбы, с КПД не достигшем конечного результата. Ведь, визит тогдашнего министра обороны США в Украину прошел успешно, летальное оружие нашей стране таки было предоставлено, а новый пакет санкций увидел свет.

Между тем, с оглядкой на все эти события, возникает впечатление и даже более того, уверенность, что кто-то в The New York Times очень туго подсел на финансирование от СВР РФ и без оглядки на последствия тиражирует фейки, вредящие, в первую очередь, обороноспособности США.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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