Міносвіти програло суд Портнову: у шкільні підручники будуть внесені правки з Майдану

Тепер із сучасних українських підручників повинні прибрати моменти з героїзацією учасників подій "Революції гідності".

Юрист Андрій Портнов, колишній заступником глави адміністрації екс-президента Віктора Януковича повідомив, що виграв суд у Міністерства освіти України про зміст шкільних підручників.

"Суд зобов'язав Міністерство освіти і науки переглянути підручники історії 5-11 класів", — написав Портнов у себе в Telegram у четвер, 21 січня. За його словами, переглянуть ті книги, у яких політичний режим президента Петра Порошенка описаний зайвою для наукової літератури "героїзацією та міфологізацією" учасників подій "Революції гідності".

Згідно із заявою колишнього функціонера епохи Януковича, судовий процес за його позовом тягнувся майже рік, однак результати проведених у справі експертиз підручників, зобов'язали суд ухвалити таке рішення.

Крім того, таким статусом Портнов перепостив у себе на каналі матеріал видання "Країна", у розпорядженні якого першим з'явилося зазначене рішення суду.

Як зазначається в матеріалі, спочатку (ще 25-го березня) Портнов звернувся до МОН з вимогою вивчити викладене в наступних 8-ми підручниках: у семи — з історії України для 11-х класів різних авторів, випущених у 2019 році, і ще в одному підручнику історії для 5-го класу, 2018 року випуску. Видання наводить список цієї літератури:

При цьому повідомляється, що в МОН вимоги Портнова відкинули, і тільки після цього той пішов до суду. За даними "Країни", у позові Портнова також потрібно визнати протиправною бездіяльність Міністерства освіти на його звернення. При цьому не повідомляється, чи задоволений позов у цій частині.

Нагадаємо: як стало відомо в четвер, 21 січня, Європейський суд з прав людини визнав Україну винною в порушенні прав мітингувальників на протестах у рамках "Революції гідності" на Майдані незалежності в 2014 році.

Источник: focus.ua

Фото: rodkom.com.ua

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