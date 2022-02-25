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Мінсоцполітики, НСССУ та регіональні департаменти соцзахисту відновлюють програму «Допомога поруч» для переміщених осіб

Мінсоцполітики, НСССУ та регіональні департаменти соцзахисту відновлюють програму «Допомога поруч» для переміщених осіб

Міністерство соціальної політики разом з Національна соціальна сервісна служба України та регіональними департаментами соціального захисту перезапускають роботу програми «Допомога поруч» для забезпечення життєвих потреб переміщених осіб, в першу чергу, з вразливих категорій.

«Ми зараз швидко трансформуємо програму «Допомога поруч» яка у нас працювала під час жорстких карантинних обмежень для вразливих категорій осіб. Змінюємо її з урахуванням потреб людей при переміщенні.

Департаменти соціального захисту оперативно збиратимуть потреби людей за категоріями: розміщення, транспортування, продукти харчування, засоби гігієни та індивідуального захисту, ліки, технічні засоби реабілітації та інші. Також області інформуватимуть про наявні ресурси для задоволення цих потреб. Таким чином, у нас, з одного боку, будуть потреби, з іншого – ресурси для їх задоволення.

До програми зараз мобілізуємо допомогу всіх донорів, благодійників, громадських організацій, які готові долучитись, гуманітарну допомогу, щоб надати підтримку якомога більшій кількості людей», - повідомила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України.

Міністр зазначила, що Вже висловили готовність спільно працювати в рамках програми «Допомога поруч»

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, Український фонд миру, ГО «Право на здоров’я», посольство США в Україні, українська мережа за права дітей, посольство Словаччини та долучаються багато інших.

Источник: facebook.com / Міністерство оборони України

Новости портала «Весь Харьков»

Мінсоцполітики, НСССУ та регіональні департаменти соцзахисту відновлюють програму «Допомога поруч» для переміщених осіб

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