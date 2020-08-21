Міністр, заступники міністрів та народний депутат: НАЗК розпочало перевірку декларацій ще 31 посадовця

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку декларацій ще 31 посадовця. Декларації для перевірки були визначені новим Порядком проведення контролю.

Таким чином, розпочато перевірку декларації Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського та 17 поточних і колишніх заступників міністрів:

● Юлія Свириденко, перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

● Ігор Дядюра, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

● Дмитро Романович, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

● Василь Шкураков, заступник Міністра фінансів;

● Ольга Оніщук, заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації;

● Олександр Шелест, заступник Міністра цифрової трансформації;

● Наталія Форсюк, заступник Міністра інфраструктури;

● Олег Ющенко, заступник Міністра інфраструктури;

● Олександр Поліщук, заступник Міністра оборони;

● Антон Геращенко, заступник Міністра внутрішніх справ;

● Сергій Гончаров, заступник Міністра внутрішніх справ;

● Георгій Тука, колишній заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;

● Олександра Чуркіна, колишній заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції;

● Наталія Федорович, колишній заступник Міністра соціальної політики;

● Аліна Фролова, колишній заступник Міністра оборони;

● Денис Чернишов, колишній заступник Міністра юстиції;

● Максим Ярмистий, колишній заступник Міністра освіти і науки.

Також до перевірки взято декларації таких осіб:

● Микола Тищенко, народний депутат України;

● Ігор Мірошниченко, депутат Київської міської ради;

● Леонід Лічман, Голова Малиновського районного суду м. Одеси;

● Сергій Водько, заступник начальника відділу внутрішньої безпеки ГУ Державної фіскальної служби в Рівненській області;

● Валентин Хаджи, депутат Кілійської міської ради;

● Максим Меркулов, старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті в Київській області, Київське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки;

● Павло Прищепа, депутат Компаніївської селищної ради;

● Станіслав Улізько, депутат Подільської районної ради у м. Полтава;

● Оксана Сидоренко, керуючий виконавчим апаратом Чаплинської районної ради Херсонської області;

● Євген Селезньов, заступник начальника управління — начальник відділу ОРтН в Одеській області управління ДКВС України Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;

● Вікторія Колодій, старший державний інспектор Південного управління у м.Одесі ГУ Державної податкової служби в Одеській області;

● Олексій Новак, депутат Білозерської районної ради Херсонської області;

● Лілія Вовчанська, головний державний інспектор Галицької митниці Державної митної служби.

Таким чином, з початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 569 декларацій.

Під час перевірки НАЗК з’ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, а також перевірить вказаних осіб на наявність конфлікту інтересів.

На проведення повної перевірки декларації передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Источник: nazk.gov.ua

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