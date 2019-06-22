Міністра освіти не пустили в одну із шкіл Львова

Найбільше Лілію Гриневич обурило те, що її не пустили до школи, в якій вона колись викладала біологію

Міністра освіти України Лілію Гриневич не пустили в одну зі шкіл Львова. Про це чиновниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Гриневич, у школі вона хотіла поспілкуватися із тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи. Натомість працівниця місцевого управління освіти вимагала від Лілії Гриневич написати листа та отримати від міського голови дозвіл на відвідування навчального закладу.

Найбільше чиновницю обурило те, що вона намагалася потрапити у школу, де колись викладала біологію. В управлінні освіти міської ради заявили, що не отримували жодного офіційного листа щодо приїзду міністра у навчальний заклад. Тому розцінили візит Гриневич як передвиборну агітацію.

"Це природно, мені як міністру. Я їжджу, мені потрібно розуміти, як впроваджується Нова українська школа на місцях . Зрештою, ми ж даємо субвенції на Нову школу, на кабінети, і я повинна бачити, як ці субвенції реалізовуються на місцях, зокрема і у Львові. Мене це дуже прикро вразило. Я збираюся писати листа і просити дозволу, бо це якась дивна бюрократична процедура і політизація", – обурилася міністр.

Начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик так прокоментувала ситуацію: "Зважаючи на те, що держава перебуває у виборчому процесі, а міністр є зареєстрована як кандидат у народні депутати. І те, що відбувається очевидна політична агітація, управлінням освіти було рекомендовано організаторам цієї зустрічі звернутися офіційно до міської ради".

Через кілька годин після інциденту міський голова Львова Андрій Садовий вибачився перед міністером на своїй сторінці у Facebook.

Источник: 5.ua

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