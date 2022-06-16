МінТОТ пояснило: Вимушений виїзд із захоплених територій до росії не є злочином

Вимушений виїзд мешканців тимчасово захоплених територій до росії під час війни не може вважатися злочином.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У міністерстві зауважують, що багато українців змушені виїжджати із зони бойових дій чи захоплених ворогом населених пунктів через тимчасово окуповані території або через росію, щоб дістатися безпечного місця.

Наголошується, що такі дії не є злочином.

Не загрожує покарання також за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію або перетину державного кордону людьми, які тікають від війни, оскільки такий перетин відбувається у стані крайньої потреби, що згідно зі статтями 17,18, 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключає адміністративну відповідальність.

У будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися по роз'яснення до Мінреінтеграції на гарячу лінію з кризових питань - номер 1548. Також можна звернутися по допомогу на гарячу лінію "Довіра" Державної прикордонної служби (номер 1598) або на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги - 0 800 213 103.

Як повідомляв Укрінформ, через так звані "гуманітарні" коридори загарбники незаконно вивезли понад мільйон українців, зокрема близько 200 тисяч дітей.

Источник: ukrinform.ua

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