Мінʼюст США розслідує законність низки помилувань президента Джо Байдена, пише Reuters

Розслідування стосується питання, чи був Байден при здоровому глузді та чи не скористалися з нього інші люди, використовуючи автопідпис чи інші засоби.

Йдеться помилуваннях для кількох членів родини Байдена, а також 37 федеральних увʼязнених, засуджених до смертної кари, яким замінили покарання на довічне ув’язнення.

Незадовго до того, як передати владу Трампу 20 січня, Байден помилував п’ятьох членів своєї родини, заявивши, що хоче захистити їх від можливих політично мотивованих розслідувань. Помилування отримали його брати Джеймс Байден і Френк Байден, сестра Валері Байден Оуенс, а також їхні подружжя — Джон Оуенс і Сара Байден.

Також Байден помилував свого сина Гантера, який фігурував у справах про порушення податкового законодавства та незаконне володіння зброєю.

Джерело: https://t.me/babel/69037

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