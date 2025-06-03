Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:19
Просмотров: 49

Мінʼюст США розслідує законність низки помилувань президента Джо Байдена, пише Reuters

Мінʼюст США розслідує законність низки помилувань президента Джо Байдена, пише Reuters

Розслідування стосується питання, чи був Байден при здоровому глузді та чи не скористалися з нього інші люди, використовуючи автопідпис чи інші засоби.

Йдеться помилуваннях для кількох членів родини Байдена, а також 37 федеральних увʼязнених, засуджених до смертної кари, яким замінили покарання на довічне ув’язнення.

Незадовго до того, як передати владу Трампу 20 січня, Байден помилував п’ятьох членів своєї родини, заявивши, що хоче захистити їх від можливих політично мотивованих розслідувань. Помилування отримали його брати Джеймс Байден і Френк Байден, сестра Валері Байден Оуенс, а також їхні подружжя — Джон Оуенс і Сара Байден.

Також Байден помилував свого сина Гантера, який фігурував у справах про порушення податкового законодавства та незаконне володіння зброєю.

Джерело: https://t.me/babel/69037

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Трамп анулював реалізацію 24 проєктів чистої енергетики на $3,7 млрд
Сегодня 08:42    38
Неанонсована зустріч Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема
Сегодня 07:02    78
"Вбили і замінили роботами-клонами". Трамп поширив теорію змови про Байдена
Сегодня 06:27    97
Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg
02.06.2025 10:30    116
Два американські мовники подали до суду після наказу Трампа припинити їх фінансування
02.06.2025 10:17    138
США полагают, что палестинское государство должно быть создано во… Франции
02.06.2025 09:45    136
Головне за вихідні
02.06.2025 07:17    96
Адміністрація Трампа припинила фінансування кількох ключових програм із дослідження вакцини проти ВІЛ — The New York Timest.me/znua_live
02.06.2025 06:45    120
Напад Китаю на Тайвань "може бути неминучим" - Хегсет
01.06.2025 09:16    115
Рівно 29 років тому Україна передала останню ядерну зброю до рф, позбувшись статусу ядерної держави
01.06.2025 08:35    104
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 