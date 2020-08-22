Мін’юст та ДП «СЕТАМ» шукають домівки для 13 пітонів, конфіскованих за рішенням суду

На електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) виставлені на безоплатну передачу 13 змій виду «ПІТОН». Наразі тварини перебувають на тимчасовому утриманні у зоопарку «Лімпопо» с. Мединичі Львівської області.

«З липня ми запровадили абсолютно нову процедуру безоплатної передачі конфіскованих тварин. Ця процедура повністю відповідає усім уявленням про гуманне поводження з тваринами. На першому етапі, як свідчить практика, конфісковані за рішенням суду тварини передаються на утримання до зоопарку або спеціального притулку. Далі орган державної виконавчої служби пропонує профільним організаціям подати заявку на безоплатну передачу тварин. Такі заявки розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка утворюється органом державної виконавчої служби.

Тварини передаються тим організаціям, хто пропонує кращі умови утримання», - заявив заступник Міністра з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Гендиректор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро наголосив, що стара процедура передачі конфіскованих тварин не містила чітких правил, які б передбачали конфіскацію і подальші дії за рішенням суду з дикими або домашніми тваринами. «Зараз завдяки внесенню Міністерством юстиції змін до відповідного порядку, знайдені домівки для левів й ведмедів, які були вилучені з приватного покровського «зоопарку смерті». Впевнений, що для пітонів теж знайдеться нова комфортна домівка», — наголосив Олександр Мамро.

Посилання на повідомлення про безоплатну передачу: https://bit.ly/2EheIR0

Источник: minjust.gov.ua

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