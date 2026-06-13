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Мінус танк: пілоти «Апекс» знищили ворожу бронетехніку на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи намагалися зайняти вогневу позицію для подальших дій.
Завдяки своєчасній аеророзвідці та злагодженій роботі екіпажів FPV-дронів РУБпАК «Апекс», було виявлено та уражено ворожу бронетехніку. Мета противника була зірвана, техніка знищена до початку бойового застосування.
Кожне точне ураження зменшує наступальні можливості ворога та сприяє збереженню життя і здоров’я українських військовослужбовців на передовій.
Джерело: dpsu.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія, україна