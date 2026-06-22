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Мінус ворожа техніка та зв’язок: результати бойової роботи «Шквалу» (ВІДЕО)

Мінус ворожа техніка та зв’язок: результати бойової роботи «Шквалу» (ВІДЕО)

Військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині, завдаючи противнику нових втрат.

Під час чергової бойової роботи прикордонники уразили автомобіль та мотоцикл ворога, знищили квадроцикл, протитанкову міну та антену зв’язку противника.

Завдяки професійній роботі операторів безпілотних систем, якісній аеророзвідці та точному наведенню ударних засобів військовослужбовці «Шквалу» своєчасно виявляють ворожі цілі та ефективно знищують техніку, інженерні засоби та елементи зв’язку окупантів.

Долучайся до 7 прикордонного Карпатського загону.

Анкета: https://anketa-lviv.dpsu.gov.ua

Контакти:

+38 (067) 292 51 19

+38 (067) 181 60 31

+38 (032) 239 00 68

Адреса: м. Львів, вул. Личаківська, 74

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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