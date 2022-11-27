Мобиков в рф пытаются «утешить» ложью о мобилизации детей в Украине

По данным «ИС», власти и командование рф разными способами пытаются усмирить бурления в среде «частично могилизованных».

В разговоре с женой рашист, находящийся в Луганской обл., говорит о бунтах среди мобиков, из-за которых к ним якобы приезжал российский губернатор, и ему пожаловались на отсутствие еды и зимней формы, он «увез КАМАЗ людей домой».

Также военнослужащий рф по имени Андрей в разговоре с женой сообщил, что в Украине «берут воевать с 9-го класса».

И добавил, что их руководство о них не заботится, «были пацаны из 7-й роты, скинули автоматы свои офицерам и пошли пешком в военную прокуратуру до г.Валуек, Белгородской области, так как они не ели 7 дней».

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6781

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