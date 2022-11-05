Мобилизованных отправили атаковать позиции ВСУ, несмотря на обещание использовать в обороне

российская армия проводит интенсивные атаки с участием мобилизованных военных на востоке Украины. Таким образом москва пытается улучшить свои позиции в регионе. Об этом пишет глава ВСУ и подтверждают военные аналитики.

Детали. Глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что интенсивность российских атак на некоторых участках фронта в последнее время выросла втрое. Он отметил, что российская армия совершает до 80 атак за день. Залужный при этом утверждает, что пока украинская армия эти атаки отбивает.

● В Институте изучения войны (ISW) также отмечают, что отправка мобилизованных на фронт пока не приводит к продвижению российской армии. Аналитики считают, что россия использует свежие силы мобилизованных ради незначительной выгоды. российские силы добились бы большего успеха, если бы не атаковали прямо сейчас, а дождались, когда на фронте накопится достаточно мобилизованных для прорыва украинской обороны, считают в институте.

● Масштабы потерь российской армии неизвестны. В ISW отмечают, что плохо подготовленные российские солдаты сталкиваются с укрепленными украинскими позициями. The New York Times обращает внимание на рост российских потерь, о которых сообщает Украина. Газета отмечает, что украинские данные могут быть завышенными, но их относительный рост может говорить о больших потерях россии.

Контекст. В пятницу путин сообщил, что всего в ходе мобилизации для участия в «спецоперации» были призваны 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже на фронте. Неделей ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом утверждал, что боевые задачи выполняет 41 тысяча человек.

● Военные, которые уже попали на фронт, сообщали, что их отправляют на передовую почти без подготовки. Некоторые из-за этого отказались воевать, после чего им начали угрожать уголовным преследованием. В частности, о таком сообщали родственники мобилизованных из Московской и Томской областей.

● В конце сентября Минобороны сообщало, что задачей мобилизованных будет «оборона освобожденных территорий», а также действия «в составе подразделений резерва и усиления».

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1766

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