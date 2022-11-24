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Мобілізовані росіяни поповнюють окупаційні підрозділи на території України - ГУР

Мобілізовані росіяни поповнюють окупаційні підрозділи на території України - ГУР

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у передачі “Хроніки війни” прокоментував участь мобілізованих росіян у бойових діях на території України.

“Однією з основних цілей мобілізації є поповнення частин та тактичних груп, які сьогодні беруть участь у бойових діях на території України. Далі – це створення частин резерву у всіх військових округах рф. Такі частини, наприклад, створюються навіть на Північному флоті. І, звичайно, я сказав би про встановлення нового режиму дивізії крайових військ. Тому що це один із підходів росії щодо збільшення чисельності військ біля нашого кордону. Звичайно ж можливого залучення цих військ на території України. Наприклад, на Херсонщині. Нам відомо про план переведення цих військ під відповідальність Південного військового округу”, – заявив представник ГУР МО України.

Джерело: gur.gov.ua

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